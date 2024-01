L’OMS lance un appel de 1,5 milliard de $ pour les urgences sanitaires mondiales - adakar.com

Publié le mardi 16 janvier 2024 | trtafrika

Le directeur général de l`OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a précisé que le risque dans le monde était relativement modéré.

L'OMS a rappelé que la région africaine est celle qui, chaque année, enregistre le plus grand nombre d'urgences de santé publique au niveau mondial.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a lancé lundi un appel de 1,5 milliard de dollars pour 41 urgences majeures dans le monde en 2024.



"L'appel couvre les situations d'urgence qui exigent le plus haut niveau de réponse de la part de l'OMS, dans le but d'atteindre plus de 87 millions de personnes", indique l'organisation dans un communiqué.



"Il est lancé dans un contexte d'urgences complexes qui recoupent des crises de conflit, de changement climatique et d'instabilité économique, qui continuent d'alimenter les déplacements, la faim et l'inégalité", a ajouté le communiqué.