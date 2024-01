Présidentielles 2024: les candidats recalés annoncent une plainte collective contre l’informaticien du Conseil constitutionnel - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Présidentielles 2024: les candidats recalés annoncent une plainte collective contre l’informaticien du Conseil constitutionnel Publié le mardi 16 janvier 2024 | Presidentielles

© Autre presse par DR

SENEGAL-POLITIQUE / Présidentielle 2024 : des corrections à faire par Pape Djibril Fall, Serigne Mboup et Idrissa Seck pour la validation de leurs parrains

Tweet

Les candidats recalés pour l’election présidentielle du 25 février 2024 se sont rendus ce lundi, au siège de l’Union européenne pour dénoncer les « irrégularités » du parrainage. Selon eux, ils comptent travailler ensemble et mobiliser les citoyens Sénégalais pour qu’ils soient rétablis dans leur droit. Mais avant cela, ils annoncent qu’ils vont déposer plainte collective contre l’information du Conseil constitutionnel.



« Nous sommes aujourd’hui venu rencontrer un partenaire du Sénégal l’Union européenne pour l’informer de la situation scandaleuse qui est née des contrôles frauduleux pour le nombre de candidats du parrainage. Nous avons exposé les différents cas de figure et n’attendons pas de solution venant d’elle mais nous considérons que l’UE a contribué au financement du fichier qui avait fait l’objet du consensus entre tous les acteurs », a déclaré la candidate Aminata Touré, recalée lors du contrôle des parrainages.



A l’en croire, le processus électoral est fallacieux. « Il y a un objectif clair qui est de liquider certains candidats. Nous allons tous déposer des recours, nous allons porter plainte contre X puis que nos documents et nos clés ont été calcifiés, parce qu’on a ôté certains parrains de nos clés », a ajouté Aminata Touré.



Qui a précisé : « Nos recours seront individuels parce que nos situations sont différentes. Nous sommes un groupe soudés de 43 candidats parmi lesquels certains seront candidats à l’élection présidentielle. On ne peut pas aller à des élections avec un tel fichier parce que 900 mille de nos Sénégalais qui disposent de leur carte d’électeur n’iront pas aux élections. C’est la violation flagrante des droits politiques d’un nombre important de Sénégalais. Nous demandons à être rétablis dans nos cas, qu’on nous sorte le bon fichiers. Et c’est ce que nous avons dit à l’Union européenne qui a contribué à financer un fichier qui faisait l’objet d’un consensus et tous les acteurs étaient d’accord. Nous allons nous battre jusqu’au bout pour que nous allions vers des élections transparentes , inclusives qui inclut aussi le candidat Ousmane Sonko car la justice lui a donné raison pour qu’il ait ses parrains ».