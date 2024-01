Nationalité française de Karim Wade : Tas dépose un recours de contestation devant le Conseil Constitutionnel ce mardi - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Nationalité française de Karim Wade : Tas dépose un recours de contestation devant le Conseil Constitutionnel ce mardi Publié le mardi 16 janvier 2024 | pressafrik.com

© Autre presse par DR

Thierno Alassane Sall

Ancien ministre de l`Energie, opposant membre du Congrès pour la renaissance démocratique (CRD) Tweet

Thierno Alassane Sall passe à la vitesse supérieure. Faisant parti des 21 candidats à la présidentielle de 2024, et ayant qualité à agir selon l’art L.127 du code électoral, le leader de la République des valeurs ( Rv), annonce qu’il va déposer un recours devant le Conseil constitutionnel ce mardi, pour contester la candidature de Karim Wade. Ce, après avoir informé via un communiqué hier dimanche, que le candidat du Parti démocratique sénégalais (Pds) détenait toujours sa nationalité française et qu’il est inscrit sur le fichier électoral français.



« L'exigence d'une nationalité exclusivement sénégalaise pour les candidats à l'élection présidentielle repose sur des principes fondamentaux visant, entre autres, à garantir l'indépendance du président de la République vis-à-vis de toute puissance étrangère », rappelle-t-il, d’emblée.



Tas poursuit : « À travers la Constitution, le Peuple a voulu, d'une part, que le président de la République du Sénégal, pays souverain et indépendant, ne soit sous l'autorité formelle d'aucun autre chef d'État en tant que citoyen d'un pays tiers. En d’autres termes, un président ne peut avoir à son tour un président ».



D'autre part, ajoute-t-il, « que les dossiers ou autres moyens qu'un tel État étranger pourrait détenir contre le citoyen ne l'amènent à compromettre les intérêts du Sénégal. Plus généralement, il s'agit d'un principe élémentaire de précaution contre les conflits d’intérêts largement observé par toute entité sérieuse, que ce soit une société privée, une organisation internationale... »



Par ailleurs, rencherit-il, « si, comme les informations en notre possession tendent à le conforter, M. Karim Wade jouit encore de sa nationalité française, de graves questions se posent ».



Le candidat à la présidentielle de 2024 se pose une série de questions : « Comment, en effet, peut-on accepter qu'un potentiel président de la République, dont le premier acte officiel serait de prêter serment de respecter et de faire respecter la Constitution, fonde son élection sur la violation de ladite Constitution ? Peut-on attendre de celui qui a bafoué la Loi fondamentale pour se faire élire de respecter les lois ordinaires ? »



Pour lui, « Élire qui a enfreint la Constitution comme président de la République, c'est-à-dire garant du respect de la Constitution, Chef suprême des Armées, ne peut que ruiner la confiance du Peuple envers ses chefs et les institutions qu'ils dirigent ».



Le membre de l’opposition « radicale » estime que : « est symptomatique de la déchéance morale et de la compromission politique qui frappent notre pays, de voir la loi du silence entourer le secret de polichinelle de la double nationalité de M. Karim Wade.



Pour ma part, souligne-t-il, « c'est un combat de principes que je mène comme ce fut le cas avec le troisième mandat sacrilège de Macky Sall ».



Il annonce un recours de contestation de la candidature du candidat du Pds, Karim Wade, actuellement au Quatar suite à son exil il y a de cela 7 ans. « Au nom de la Constitution et du peuple, fidèle aux valeurs que j'ai toujours défendues, je déposerai demain un recours au Conseil constitutionnel pour le respect des dispositions de notre charte fondamentale », conclut-il.