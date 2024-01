FIFA-The Best 2023 : Lionel Messi élu meilleur joueur de l’année ! - adakar.com

FIFA-The Best 2023 : Lionel Messi élu meilleur joueur de l'année ! Publié le mardi 16 janvier 2024

Après le sacre 2022 de Lionel Messi, le trophée FIFA-The Best était l’objet d’une lutte à trois entre l’Argentin, Kylian Mbappé et Erling Haaland. À la fin, c’est finalement Lionel Messi qui a encore été sacré.



Alors que le Ballon d’Or 2023 a couronné Lionel Messi, la FIFA a aussi sacré celui qu’elle considère comme le meilleur joueur de l’année 2023 lors de sa cérémonie des trophées FIFA-The Best. Depuis son lancement en 2016, la récompense a été remportée deux fois par Cristiano Ronaldo (2016 et 2017), deux fois par Lionel Messi (2019 et 2022) et deux fois par Robert Lewandowski (2020 et 2021) ainsi qu’à une reprise par Luka Modric (2018).