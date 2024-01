Lamine Camara : "Sadio Mane et les autres m’ont aidé à me distinguer" - adakar.com

Lamine Camara : "Sadio Mane et les autres m'ont aidé à me distinguer" Publié le mardi 16 janvier 2024

La jeune sensation sénégalaise, Lamine Camara, a remercié ses coéquipiers pour sa performance exceptionnelle en tant qu'Homme du Match TotalEnergies lors du match d'ouverture du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAF Côte d'Ivoire 2023 contre la Gambie (3-0).



Le doublé de Camara et sa performance globale lui ont valu cette distinction individuelle qui, selon lui, le motivera à travailler encore plus dur et qui doit également être attribuée à ses coéquipiers.