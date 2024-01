Football/CAN 2023: la Guinée tient tête au Cameroun ( 1-1) - adakar.com

Football/CAN 2023: la Guinée tient tête au Cameroun ( 1-1)

Le Syli national de Guinée a tenu en échec

( 1-1) les Lions indomptables du Cameroun lundi soir au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne.

Cette rencontre comptant pour la première journée des phases de groupe dans la poule C de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football , s'est déroulée devant des milliers de spectateurs.



Les hommes de Kaba Diawara ( coach de la Guinée ) ont été les premiers à afficher leurs intentions dès l'entame de la rencontre en ouvrant le score sur un but inscrit par Mohamed Bayo à la 10ème minute ( 1-0).



Après cette réalisation guinéenne, les Lions indomptables, gonflés à bloc, donnent le tout pour le tout et manquent de réalisme devant les buts de la Guinée.

Le Syli national résiste aux assauts des Lions indomptables, mais prend un carton rouge peu avant la mi-temps avec l'expulsion de son capitaine François Kamano.



En supériorité numérique à la deuxième mi-temps, les poulains de Rigobert Song accentuent le pressing sur les guinéens et inscrivent le but égalisateur ( 1-1) à la 51éme minutes de jeu grâce à un coup de tête de Franck Magri sur un centre de Georges Kevin Nkoudou.



Malgré la domination camerounaise, les guinéens, volontaires et déterminés, ont neutralisé toutes les offensives de Karl Toko-Ekambi et ses partenaires conservant ainsi le nul ( 1-1) jusqu'à la fin de la rencontre.





Ce groupe C dit " Groupe de la mort" de la CAN 2023 est composé du Cameroun, du Sénégal, de la Guinée et de la Gambie.



La Côte d’Ivoire abrite depuis samedi dernier, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) dont le clou est prévu le 11 février prochain.

L.Barro