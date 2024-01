CAN 2023 : le Sénégalais, Lamine Camara, meilleur buteur provisoire de la compétition - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023 : le Sénégalais, Lamine Camara, meilleur buteur provisoire de la compétition Publié le lundi 15 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Football Mondial U20 2023: Mamadou Lamine Camara rejoint l’effectif des Lionceaux de la Teranga

Tweet

Le milieu sénégalais, Lamine Camara, double buteur de la rencontre ayant opposé le Sénégal à la Gambie, ce lundi 15 janvier 2024, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, est le meilleur buteur provisoire de la compétition.



Le natif de Diouloulou a signé une très grosse performance ce jour aux côtés de ses pairs en inscrivant deux buts, le premier à la 52è minute et l’autre à la 87è minute permettant au Sénégal de sortir avec une large victoire de cette rencontre. Plus impressionnant, le deuxième but du milieu de Metz fait encore plus de sensation et semble avoir inscrit le plus beau but de la compétition du moment. Sur une remise de Iliman Ndiaye sur le flanc droit, Le joueur de 20 ans a armé une superbe frappe enroulée, très tonique, dans la lucarne du portier gambien, signant ainsi son doublé dans cette rencontre au côté de Pape Gueye, buteur à la 4è minute.



Lamine Camara, récemment élu meilleur jeune joueur africian par la CAF, poursuit son aventure dans cette CAN avec confiance. Il fait partie des joueurs à suivre pour le plaisir des yeux.



HB