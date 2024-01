CAN 2023: le Sénégal lance idéalement son tournoi par une nette victoire sur la Gambie 3-0 - adakar.com

Une très bonne entrée en matière pour les Lions de la Téranga du Sénégal, champions d’Afrique en titre, ce lundi 15 janvier 2024, dans la 34e édition de la Coupe d’Afrique des Nations Côte d’Ivoire 2023.



Les joueurs de Aliou Cissé ont confirmé leur rang de favoris de cette Coupe d’Afrique des Nations en battant sèchement les Scorpions de la Gambie sur la marque de 3 buts 0.



Le premier but de la rencontre a été inscrit par Pape Guèye, idéalement servi par Sadio Mané, à la 4e minute de jeu. Le score n’évoluera pas jusqu’à la pause qui interviendra sur un fait de jeu qui verra le défenseur gambien Ebou Adams écoper d’un carton rouge après un mauvais geste sur Lamine Camara.



Le retour des vestiaires sera l’occasion pour Lamine Camara, le jeune sénégalais de 20 ans évoluant au Fc Metz, de se mettre en évidence à deux reprises.



D’abord à la 52e minute, sur un relais avec Ismaïla Sarr, Lamine Camara dépose un tir croisé imparable pour le portier gambien. Le Sénégal menait alors 2-0.



Le dernier but de la rencontre interviendra à la 86e minute de jeu sur une frappe lumineuse du même Lamine Camara dans la lucarne du but gambien après un excellent travail d’Elimane Ndiaye, entré en jeu quelques minutes plus tôt à la place de Ismaïla Sarr.



Avec cette nette victoire, les Lions de la Téranga affichent un visage sérieux et concentré dans un groupe C très relevé.



Le deuxième match du groupe C mettra aux prises le Cameroun et la Guinée, à 17 heures. Le prochain adversaire des Lions de la Téranga dans cette phase de poule sera justement l’équipe du Cameroun.



Makhtar C.