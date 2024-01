CAN 2023: le Sénégal s’impose face à la Gambie grâce à un impérial Lamine Camara - adakar.com

Les Lions de la Teranga du Sénégal se sont imposés ce lundi 15 janvier 2024 par le score de trois buts à zéro (3-0) face à la Gambie au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, pour le compte de la première journée de laCcoupe d'Afrique des nations de football 2023 en Côte d'Ivoire.



Les hommes d'Aliou Cissé ont démontré leur caractère de champions d'Afrique cet après midi face au scorpions de la Gambie, en s'imposant (3-0) sur un doublé (52'; 86') du prodige Lamine Camara et le but d'ouverture de son coéquipier Pape Gueye.



Comme on le dit au football, marquer le plutôt favorisé la victoire. Dès le coup d'envoi, les scorpions se sont montrés agressifs avec une première tentative sur une frappe armée, repoussé par le portier Edouard Mendy. Une réplique rapide, a donné le Sénégal dans cette rencontre en prenant rapidement l'avantage dans les minutes d'après. Sur une passe paradoxale au deuxième poteau, Sadio Mané récupère le ballon et glisse un retrait au milieu marseillais Pape Gueye, sur un plat du pied ouvre la marque pour le Sénégal à la 4è minutes. poursuivant les minutes pour tenter de racoler au score les gambiens, écope d'un carton rouge avant de rejoindre le vestiaire, menés par les lions de la Teranga.



La seconde période s'est montré plus sévère pour les gambiens en infériorité numérique, qui ont de nouveau fléchi à la 52' minutes, sur une action de percussion du prodige milieu, Lamine Camara qui d'une frappe puissante trouve le petit filet du portier gambien et porte le score à 2-0.

Toujours poussif, les hommes d'Aliou Cissé, multiplient les occasion à la (57'; 60'; 71'; 78) avant de retrouver le chemin des filets à la 86' minutes, sur une superbe frappe enroulé vers la lucarne droite du Metzois, Lamine Camara, qui signe un doublé pour le (3-0) dans cette rencontre.



Le Sénégal empoche trois points et occupe la première place dans la poule C.

Le prochain match des Sénégalais est prévue contre le Cameroun le 19 janvier 2024 à 18h au stade Charles Konan Banny



