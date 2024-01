Circulation: Un Violent accident entre Dakar et Diamnadio fait 16 blessés, dont 5 dans un état grave - adakar.com

Circulation: Un Violent accident entre Dakar et Diamnadio fait 16 blessés, dont 5 dans un état grave Publié le lundi 15 janvier 2024 | aDakar.com

Un grave accident de la route a secoué l'autoroute à péage à hauteur de Diamniadio, en direction de Dakar, impliquant trois véhicules, dont un de transport en commun, renseigne e-média ce lundi 15 janvier 2024.



L'accident s'est produit sur le sens Aibd-Dakar, suscitant une intervention rapide des services d'urgence. Les équipes de secours ont travaillé sur le site pour prendre en charge les victimes et assurer leur évacuation vers les établissements médicaux appropriés.



Les circonstances exactes de l'accident restent à déterminer, et les autorités compétentes ont déjà commencé leur enquête pour élucider les causes de cet incident.

La sécurité routière demeure une préoccupation majeure, et cet événement met en évidence la nécessité de renforcer les mesures visant à prévenir de tels accidents sur nos routes.



