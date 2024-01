Prison de Cap Manuel: Ousmane sonko coordonne ses visites - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Prison de Cap Manuel: Ousmane sonko coordonne ses visites Publié le lundi 15 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par dr

Sénégal: délibéré attendu dans le procès pour viols d`Ousmane Sonko

Tweet

Le leader de l'ex-Pastef Les patriotes, Ousmane Sonko, transféré et détenu à la prison de Cap Manuel depuis le mois de novembre 2023, coordonne ses visites sans aucune entrave de l'administration, révèle Pulse.Sn, ce lundi 15 janvier 2024.



Depuis quelque temps, l'opposant politique désigne de lui-même qui il veut voir et cela sans entrave de l'administration pénitentiaire, mais tout en respectant la loi qui régit l'espace carcéral.

Ousmane Sonko, ne reçoit que les membres de sa famille, ses ami(e)s et son club judiciaire.

Ses audiences entres ses avocats se font en présence d'un garde pénitencier ce qui exclut toute confidentialité.



Il convient de rappeler que Ousmane Sonko a été déclaré coupable dans une affaire de mœurs pour laquelle il devrait purgé deux ans de prison. De plus son dossier à été rejeté au motif d'incomplet par la cour constitutionnelle le 05 janvier passé, entravant ainsi son éligibilité au scrutin de février 2024.



HB