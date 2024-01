Tout savoir sur la rencontre entre le Sénégal et la Gambie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tout savoir sur la rencontre entre le Sénégal et la Gambie Publié le lundi 15 janvier 2024 | cafonline.com

© Autre presse par DR

CAN 2023 / Tom Saintfiet (Coach Gambie) : « Nous aurions tous pu être morts »

Tweet

Ce sera le 1er match entre le Sénégal et la Gambie en Coupe d’Afrique des Nations. Hors Championnat d’Afrique des Nations, ces 2 équipes se sont affrontées pour la dernière fois en qualification pour la Coupe du Monde 2010 (2 matches nuls : 0-0, 1-1).



Le Sénégal va prendre part à sa 17e Coupe d’Afrique des Nations. Tenant du titre, il pourrait être la 1re équipe à garder son titre depuis l’Egypte qui avait réussi la passe de 3 en 2006, 2008 et 2010. Aucun des 6 derniers vainqueurs sortants n’est allé au-delà des 8es de finale.



Le Sénégal a remporté son match d’ouverture lors de chacune de ses 4 dernières présences à la Coupe d’Afrique des Nations (v Ghana en 2015, Tunisie en 2017, Tanzanie en 2019 et Zimbabwe lors de l’édition 2021).



Depuis 2017, le Sénégal a rendu plus de clean sheets que toute autre équipe en Coupe d’Afrique des Nations (13 en 18 rencontres disputées).



Il s’agit de la 2e participation de la Gambie à la Coupe d’Afrique des Nations après avoir atteint les quarts de finale pour ses débuts dans la compétition lors de l’édition précédente (éliminée par le Cameroun 0-2).



Comme lors de l’édition précédente, la Gambie est la seule équipe s’être qualifiée pour la Coupe d’Afrique des Nations tout en étant passée par le tour préliminaire des éliminatoires. La Gambie a ainsi battu le Tchad lors de la 1re phase avant de finir 2e de son groupe de qualification derrière le Mali.



La Gambie n’a jamais marqué plus d’un but lors de ses 5 matches en Coupe d’Afrique des Nations. Ses 3 succès sur le score de 1-0 (1 nul, 1 défaite) lui ont toutefois permis d’atteindre les quarts de finale de la précédente édition.



Sadio Mané a été impliqué dans 48% des buts du Sénégal lors des 3 dernières éditions de la Coupe d’Afrique des Nations (8 buts, 3 assists). Il a touché 97 ballons dans la surface adverse (5.4 par match) et réussi 57 dribbles (3.2 par match) depuis ses débuts à la CAN en 2015, plus que tout autre joueur sur la période.



C’est la 4e Coupe d’Afrique des Nations d’Aliou Cissé en tant que sélectionneur du Sénégal. Sous sa direction, les Lions de la Teranga ont été quarts de finalistes en 2017, finalistes en 2019 et vainqueurs en 2021, affichant 11 victoires et 13 clean sheets, totaux les plus élevés sur la période.



Musa Barrow a été impliqué dans les 4 buts de la Gambie lors de la dernière édition de la Coupe d’Afrique des Nations (2 buts, 2 assists).