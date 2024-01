Inauguration du Bus Rapid Transit: “C’est un saut qualitatif vers le Sénégal moderne“ (Macky Sall) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Inauguration du Bus Rapid Transit: “C’est un saut qualitatif vers le Sénégal moderne“ (Macky Sall) Publié le lundi 15 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par PMD

Inauguration du Bus Rapid Transit

Dakar, le 15 janvier 2024 - Le président de la République a officiellement inauguré, dimanche 14 janvier 2024, le Bus Rapid Transit (BRT). Tweet

Le Bus Rapid Transit (BRT) a été officiellement inauguré, dimanche 14 janvier 2024, en début de soirée, par le président de la République, Macky Sall.



Après un chantier qui aura duré près de 5 ans, le Bus Rapid Transit a été mis en service. L'achèvement des travaux de réalisation de cette infrastructure ultra-moderne de transport public constitue un élément important dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent (PSE).



La cérémonie d'inauguration tenue à la Place de la Nation a enregistré la participation des maires des communes traversées par le BRT, notamment le maire de la Ville de Guédiawaye, Ameth Aïdara.



Dans son discours, le président de la République est revenu sur l'importance que constitue le Bus Rapid Transit dans la volonté du gouvernement, à travers le Plan Sénégal Émergent, de doter la capitale, Dakar, de moyens de transports innovants, modernes et peu chers.



"Le BRT est une révolution des transports de masse, qui règle les difficultés d’aujourd’hui et anticipe sur les problèmes de demain. (...) Si la tendance actuelle se maintient, les déplacements quotidiens, qui étaient de 7,2 millions en 2015, seront de 14,5 millions dans vingt ans", a indiqué Macky Sall dans son discours pour l'occasion.



Auparavant, en compagnie de la Première Dame, Marième Faye Sall, le président de la République Macky Sall a ainsi visité et réceptionné de façon officielle le centre de maintenance de Gadaye avant de parcourir les 18,3 km du projet.



Le Bus rapides sur voie réservée (BRT) dessert l’agglomération de Dakar du Nord au Sud depuis Guédiawaye, à travers 13 communes, avec un temps de parcours réduit de 90 à 45 minutes. Le BRT est doté d'un réseau de 158 bus entièrement électriques et climatisés. Aujourd'hui, un parc de 121 bus est déjà opérationnel.



"Une étude menée en 1998 et actualisée en 2002 montre que nous perdons en moyenne 900 milliards de francs CFA par an à cause de la pollution et l’insécurité routière. Avec un linéaire de 18,3 kilomètres jalonné de 23 stations et traversant 14 communes, le BRT réduira considérablement la durée du voyage entre Guédiawaye et Dakar", a ajouté Macky Sall.



L'ambition du Bus Rapid Transit est de transporter près de 300 000 passagers par jour dans un cadre non polluant, sécurisé et confortable, tout en générant environ 1000 emplois directs, avec une attention particulière portée aux femmes et aux habitants des communes impactées.



Le Bus Rapid Transit a été financé à hauteur de 419 milliards de francs CFA. Les travaux de réalisation du BRT avaient été lancés le 28 octobre 2019 par le président de la République Macky Sall.



Makhtar C.