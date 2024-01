CAN 2024: les champions sénégalais à l’épreuve de la pression pour leur entrée en lice - adakar.com

lundi 15 janvier 2024

CAN 2024: les champions sénégalais à l'épreuve de la pression pour leur entrée en lice

RFI

Aliou Cissé, sélectionneur national du Sénégal

Vainqueurs de la première Coupe d'Afrique des nations de son histoire en 2022 au Cameroun, le Sénégal remet son titre en jeu en Côte d'Ivoire. Dans le groupe C, les Lions affrontent leurs voisins gambiens ce lundi 15 janvier à Yamoussoukro. Et ils se savent attendus, alors que les récents champions d'Afrique ont presque tous connu de gros déboires après leur titre.



De notre envoyé spécial à Yamoussoukro,



C'est un Aliou Cissé confiant, au moins en apparence, qui s'est présenté à la presse dimanche 14 janvier, à la veille de l'entrée en lice de son escouade dans cette CAN 2024. Le sélectionneur l'assure : le Sénégal est au point pour le tournoi continental. « L'ambiance est bonne, on est prêts », déclare-t-il.



Du côté de l'infirmerie, les nouvelles sont plutôt positives. Les milieux Pape Matar Sarr, Idrissa Gana Gueye et Nampalys Mendy sont opérationnels, même si le joueur d'Everton n'est « pas à 100% ». Seuls Fodé Ballo-Touré et Youssouf Sabaly ne seront pas présents face à la Gambie ; chacun ressent une gêne au mollet et le staff médical n'entend pas prendre de risque.