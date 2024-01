CAN 2024 : Le Sénégal remet son titre en jeu avec un derby de feu contre la Gambie - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2024 : Le Sénégal remet son titre en jeu avec un derby de feu contre la Gambie Publié le lundi 15 janvier 2024 | dakaractu.com

© Autre presse par DR

CHAN 2023: Pape Thiaw, le « talonnier » sur les pas d’Aliou Cissé

Tweet

La participation de l'équipe nationale de football du Sénégal à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) est très attendue après son sacre en 2022.

Les Lions de la Téranga qui ont connu un succès retentissant lors de la précédente édition, cherchent à maintenir leur domination sur le continent africain. Pour ce faire, leur premier défi dans ce tournoi sera un derby contre la Gambie, qui se tiendra ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro à 14h00 GMT. Les choses sérieuses commencent !



En 2022, l'équipe nationale de football du Sénégal avait finalement réussi à remporter la Coupe d'Afrique des Nations après plusieurs tentatives infructueuses. Ce triomphe a marqué un tournant dans l'histoire du football sénégalais, suscitant l'espoir et l'excitation parmi les supporters. Cependant, les joueurs et le staff technique sont conscients que défendre leur titre ne sera pas une tâche facile. La compétition est féroce et les autres selections dont la Gambie, le Cameroun et la Guinée Conakry chercheront à détrôner les Lions dès la phase de poules.



Le premier match des hommes d’Aliou Cissé dans cette édition de la CAN sera donc un derby, mais aussi un match test contre les Scorpions. Ces deux équipes voisines se connaissent bien et ont souvent livré des batailles acharnées par le passé. Ce match revêt donc une importance particulière pour les deux nations. Les joueurs sénégalais seront déterminés à bien commencer le tournoi en remportant cette rencontre et à envoyer un message fort à leurs adversaires. En terre ivoirienne, les supporters sénégalais seront présents en masse pour soutenir leur équipe dans cette reconquête continentale…