Football/CAN 2023: victoire historique des Requins bleus du Cap-Vert ( 2-1) face aux Black stars du Ghana

Tweet

Les Requins bleus du Cap-Vert ont battu ( 2-1) les Black stars du Ghana dimanche soir au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan à l’issue de la première journée des phases de groupe dans la poule B de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Les cap verdiens ont affiché leurs intentions dès la 17ème minutes de cette rencontre en ouvrant le score sur un but de Jamiro Monteiro après un ballon mal repoussé par Richard Ofori le portier ghanéen.



Solides défensivement, les Cap verdiens conservent cet avantage au score jusqu’à à la mi-temps.



André Ayew et ses partenaires reprennent le match à leur compte dans le premier quart d’heure de la seconde période marquant le but égalisateur ( 1-1) grâce à Alexander Djiku à la 56ème minutes.



Après cette égalisation, les Requins bleus du Cap-Vert ont multiplié les offensives dans le camp adverse donnant parfois de grosses à Richard Ofori, le portier ghanéen.



Les cap-verdiens seront récompensés avec un deuxième but ( 2-1) inscrit par Garry Rodriguez ( 90+2) suite à une incompréhension entre défenseurs ghanéens.



En réaction, les ghanéens ont également contre-attaqué et ont malheureusement manqué de lucidité devant les buts cap-verdiens jusqu’à la fin de la rencontre.



Plus tôt dans la soirée, dans ce groupe B, la première affiche qui a opposé l’Égypte à la Mozambique, s’est soldée par le score de ( 2-2).

Le Cap Vert prend ainsi la tête du groupe B avec trois points devant l’Égypte, le Mozambique et le Ghana.



La Côte d’Ivoire accueille la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football dont le clou est prévu le 11 février prochain.



L.Barro