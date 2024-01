Sénégal : L’activité économique a progressé de 6% en novembre 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Sénégal : L’activité économique a progressé de 6% en novembre 2023 Publié le lundi 15 janvier 2024 | sikafinance.com

© Autre presse par DR

Le marché dakarois

Tweet

Au Sénégal, le mois de novembre 2023 a été le témoin d'une activité économique (hors l'agriculture et de la sylviculture) florissante. La croissance en rythme annuel a atteint 6%, une performance qui a trouvé son élan à travers la quasi-totalité des secteurs économiques.



Cette expansion s'est manifestée de manière équilibrée dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire, enregistrant respectivement des taux de croissance de 5,1% ; 4,9% et 8,7% au cours de la période sous revue.



Dans le détail, le secteur primaire a été stimulé par la croissance de deux activités majeures, à savoir l'élevage (+3,8%) et la pêche (+10,9%). Ces performances soulignent l'importance et la vitalité du secteur primaire dans l'économie sénégalaise.