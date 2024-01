Kalidou Koulibaly : « Nous jouerons notre match contre la Gambie comme une finale » - adakar.com

Kalidou Koulibaly : « Nous jouerons notre match contre la Gambie comme une finale » Publié le lundi 15 janvier 2024

© Autre presse par DR

Kalidou Koulibaly, capitaine de l`équipe du Sénégal

Le Sénégal est prêt pour son match contre la Gambie, qu’il jouera « comme une finale, ainsi que pour en découdre avec toutes les autres équipes du groupe C de la Coupe d’Afrique des nations, avec l’objectif de s’imposer pour pouvoir se mettre dans « les bonnes conditions » de remporter une deuxième CAN d’affilée, a affirmé, dimanche, le capitaine de l’équipe nationale de football, Kalidou Koulibaly.



‘’Nous sommes prêts pour jouer contre la Gambie. C’est difficile d’affronter une équipe qui est proche de vous au niveau de la culture et des frontières. Nous allons prendre le match comme une finale pour le gagner. La Gambie a de très grands joueurs et nous aussi. Et nous avons trois finales à jouer dans ce groupe pour nous qualifier’’, a-t-il dit.



S’exprimant en conférence de presse à la veille du premier match du groupe C à la CAN 2023 contre la Gambie, il a promis que ses coéquipiers vont tout ‘’ faire pour se mettre dans les bonnes conditions’’, ce qui ‘’commence par ce match contre la Gambie’’, selon lui.



‘’Nous savons qu’en gagnant cette deuxième Coupe d’Afrique, nous rentrerons dans l’histoire de la Coupe d’Afrique. Et c’est ce que nous voulons : écrire l’histoire du Sénégal, de l’Afrique. En mettant ça dans notre tête, nous allons arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à la rude adversité et le manque d’humilité’’, a-t-il expliqué.



Selon le défenseur de l’équipe nationale, le Sénégal a ‘’ mis longtemps à gagner’’ son premier titre continental. ‘’C’est un titre qui nous tenait à cœur. Lorsque c’est arrivé, nous avons été une inspiration pour les autres générations. Nous sommes rentrés dans l’histoire du Sénégal. Nous sommes dans une nouvelle CAN, elle ne sera pas comme la dernière. Chaque édition à son histoire, ses matchs et ses équipes qui voudraient gagner la compétition’’, a-t-il déclaré.



Le joueur d’Al-Hilal en Arabie Saoudite a rappelé que l’équipe est composée d’un mélange de jeunes joueurs et de joueurs expérimentés, un alliage qui va permettre à l’équipe de donner le meilleur, dit-il.



