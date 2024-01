Présidentielle 2024: le Conseil constitutionnel publie une liste provisoire de 21 candidats - adakar.com

Présidentielle 2024: le Conseil constitutionnel publie une liste provisoire de 21 candidats Publié le dimanche 14 janvier 2024

© Autre presse par DR

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Le Conseil constitutionnel a publié, ce vendredi 12 janvier 2024, dans la soirée, la liste provisoire des candidats retenus pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Après le contrôle des parrainages, suivi du contrôle des pièces au nombre de neuf (9) constitutives du dossier de candidature, le Conseil constitutionnel a publié dans un communiqué une liste de 21 candidats qui prendront part à l'élection présidentielle.



Cette liste publiée est identique à celle issue du contrôle des parrainages. En effet, ce sont les 21 candidats qui ont validé leur dossier de parrainage qui se retrouvent ainsi sur la ligne de départ de l'élection présidentielle.



Ainsi dans cette liste du Conseil constitutionnel, on retrouve Khalifa Sall, Karim Wade, Bassirou Diomaye Faye, Habib Sy, Boubacar Camara ou encore Amadou Bâ.



Le Conseil Constitutionnel annonce par ailleurs une période de 48 heures pour toute réclamation contre la liste de candidatures ainsi officiellement publiée.



"Le greffe du Conseil constitutionnel recevra les réclamations les lundi 15 et mardi 16 janvier 2024 de 8 heures à 17 heures", a indiqué le Conseil constitutionnel.



Avec cette publication du Conseil Constitutionnel, on s'achemine tout droit vers une présidentielle avec une vingtaine de candidatures.



La liste provisoire publiée par le Conseil constitutionnel présume que les contrôles opérés par les 7 juges constitutionnels n'ont permis de déceler aucun grief contre les candidats qui ont passé l'étape du parrainage.



Le Conseil constitutionnel a jusqu'au 20 janvier prochain pour publier la liste définitive des candidats pour l'élection présidentielle du 25 février 2024.



Makhtar C.