Football/ CAN 2023: le Mozambique arrache un match nul (2-2) face à l’Égypte

Publié le dimanche 14 janvier 2024 | aDakar.com

Les Mambas du Mozambique ont arraché un match nul ( 2-2) face aux Pharaons d’Égypte dimanche soir à l’issue d’un confrontation âprement disputée au stade Félix Houphouet-Boigny d’Abidjan dans le cadre de la première journée des phases de groupe dans la poule B de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football 2023.



Favoris de cette rencontre sur papier, ce sont les Pharaons d’Égypte qui ont surpris l’adversaire dès l’entame de la rencontre avec un but matinal de Mostapha Mohamed réalisé à la 2ème minutes de jeu.



Les mozambicains, entreprenants et très offensifs après cette réalisation de Mohamed Salah et ses coéquipiers, manquent de réalisme devant les buts égyptiens et n’arrivent pas à scorer jusqu’à la pause.



De retour des vestiaires, les mozambicains gagnent en confiance et multiplient les offensives. Une stratégie qui sera récompensée à la 55ème avec le but égalisateur mozambicain inscrit par Witi Quembo (1-1).

Les Mambas toujours combatifs, corsent l’addition à la 58éme grâce à Bauque Clesio qui marque le 2ème but ( 2-1).



Mohamed Mostapha et ses coéquipiers déterminés à revenir au score, seront récompensés par un penalty transformé en but par Mohamed Salah ( 90+7).



C’est sur ce score nul de ( 2-2) que l’arbitre mauritanien met fin à la confrontation.



La Côte d’Ivoire abrite depuis samedi dernier, la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations qui s’achèvera le 11 février prochain.

L.Barro