Football/ CAN 2023: la Guinée Équatoriale tient en échec le Nigéria ( 1-1)

Le Nzalang Nacional de la Guinée Équatoriale a tenu en échec ( 1-1) les Super Eagles du Nigéria dimanche soir au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé lors de la 2ème journée des phases de groupe de la poule A de la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football.



Dans un match relativement équilibré, ce sont les Equato-guinnéens qui ont ouvert le score à la 36ème minutes de jeu sur un but inscrit par Ivan Edù.

Fouettés dans leur orgueil après cette réalisation du Nzalang Nacional, les Super Eagles rétablissent la parité seulement deux minutes plus tard ( 38ème) grâce à Victor Osimhen , le joueur africain de l'année.



Malgré les assauts répétés de Victor Osimhen et ses coéquipiers dans le camp du Nzalang Nacional, ils ne trouveront pas la faille devant les buts de Jesus Owono , le portier Equato-guinnéen jusqu'à la fin de la rencontre.



Le Super Eagles du Nigéria affronteront les Éléphants de Côte d’ivoire le 18 janvier prochain, une affiche très attendue par les amateurs de football.



La Côte d’Ivoire est en tête de ce groupe A avec trois points, le Guinée Équatoriale a un point, le Nigéria a un point et la Guinée-Bissau a zéro point.



La Côte d’Ivoire accueille la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football qui s'achèvera le 11 février prochain.

L.Barro