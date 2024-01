CAN 2023 - Aliou Cissé: “Nous avons à cœur de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon“ - adakar.com

CAN 2023 - Aliou Cissé: "Nous avons à cœur de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon" Publié le dimanche 14 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Sénégal-Égypte: Aliou Cissé, entraîneur du Sénégal

Le sélectionneur national des Lions de la Téranga, Aliou Cissé a répondu aux questions des journalistes, ce dimanche 14 janvier 2024, en prélude à l'entrée en lice des Lions de la Téranga du Sénégal, champions d'Afrique en titre dans la Coupe d'Afrique des Nations.



En compagnie du capitaine de l'équipe nationale, Kalidou Koulibaly, Aliou Cissé a évoqué la pression qui peut peser sur les épaules de ses joueurs au moment de devoir défendre leur titre conquis il y a deux ans à Yaoundé, au Cameroun.



Et à en croire le coach des Lions du Sénégal, il est normal d'avoir de la pression. Mais il précise qu'il s'agit d'une pression positive qui va pousser ses joueurs à la victoire.



"C’est une bonne pression pour gagner et pour se motiver. Je suis à ma quatrième CAN. Avant même de gagner, on a emmagasiné de l’expérience. Après avoir gagné, on sait qu’on sera forcément attendus. Mais il y a beaucoup de favoris dans cette CAN. Il n’y a pas que le Sénégal. Nous, nous sommes focus sur notre premier match", a déclaré Aliou Cissé en conférence de presse.



Pour le sélectionneur du Sénégal, le match contre les Scorpions de la Gambie reste le match le plus important pour les Lions de la Téranga.



"C’est le match le plus important pour nous parce qu’on a à cœur de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon, ce qui passe par un bon résultat contre la Gambie. Mais il ne vaut pas que l’enjeu et les attentes de cette CAN prennent le dessus sur le jeu. Notre concentration doit rester sur le présent", a souligné Aliou Cissé.



Les Lions de la Téranga du Sénégal vont entamer leur campagne dans la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, lundi 15 janvier 2024, à 14 heures, au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, contre les Scorpions de la Gambie.



Makhtar C.