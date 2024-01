Football : la Côte d’Ivoire s’impose ( 2-0) face à la Guinée-Bissau en ouverture de la CAN 2023 - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football : la Côte d’Ivoire s’impose ( 2-0) face à la Guinée-Bissau en ouverture de la CAN 2023 Publié le samedi 13 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Football : la Côte d’Ivoire s`impose ( 2-0) face à la Guinée-Bissau en ouverture de la CAN 2023

Tweet

La sélection ivoirienne de football s'est imposée ( 2-0) samedi soir face à son homologue de la Guinée-Bissau au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé ( banlieue nord d'Abidjan) au terme d'une confrontation comptant pour le match d'ouverture de la coupe d'Afrique des nations ( CAN) de football dans le groupe A.



Les Éléphants de Côte d’ivoire ont ouvert le score dès la 4ème minute de cette rencontre grâce à Seko Fofana qui a pris à contre-pied Ouparine Djoco, le portier des Djurtus de Guinée-Bissau.



Malgré la détermination des poulains de Baciro Condé à revenir au score, Seko Fofana et ses coéquipiers ont conservé leur avantage au score jusqu'à la mi-temps.



De retour de la récréation, les Bissau-guinéens multiplient les offensives en vain devant les buts de Yahia Fofana, le portier ivoirien.



Les poulains de Jean-Louis Gasset, qui sont restés concentrés en dépit du pressing des Djurtus, corsent l'addition à la 58éme grâce à Jean-Phillippe Krasso ( 2-0).



Les Éléphants de Côte d’ivoire contiennent les assauts de l'adversaire jusqu'àu coup de sifflet final de l'arbitre Égyptien Amin Mohamed Omar.



La Côte d’Ivoire obtient avec cette victoire

( 2-0), trois précieux points, et disputera son deuxième match des phases de poule le 18 janvier prochain face au super Eagles du Nigeria.



La 34ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations ( CAN) de football dite la " CAN de l'hospitalité " qui s'est ouverte ce samedi soir au stade olympique Alassane Ouattara d'Ébimpé ( banlieue nord d'Abidjan), s'achèvera le 11 février prochain.



Vingt-quatre équipes participent à cette grand-messe du football africain.

L.Barro