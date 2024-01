Côte d’Ivoire/ Football : Ouverture de la 34ème édition de la CAN au stade Alassane Ouattara d’Ébimpé dans une ambiance festive - adakar.com

Publié le samedi 13 janvier 2024

© AFP par ISSOUF SANOGO

La 34e édition de la coupe d`Afrique des Nations de football démarre ce samedi 13 janvier 2024 avec en match d`ouverture la Côte d’Ivoire contre la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d`Ebimpé. Tweet

La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des nations ( CAN) de football s’est ouverte le samedi 13 janvier 2024 dans une ambiance festive au stade olympique Alassane Ouattara d’Ebimpé dans la banlieue nord d’Abidjan en présence du président ivoirien Alassane Ouattara et d’un parterre de personnalités politiques, artistiques et sportives venues des quatre coins du monde.



Cette cérémonie d’ouverture a été marquée par une sublime chorégraphie avec le passage en revue des différentes facettes de la riche culture ivoirienne.



L’hymne à la CAN , une chanson composée par le mythique groupe musical ivoirien Magic System en featuring avec Yemi Aladé et Mohamed Ramadan, a clôturé la cérémonie d’ouverture de cette grand-messe du football africain.

Auparavant, des artistes chanteurs comme Dadju et Josey ont également animé la scène de cette cérémonie.



Le match d’ouverture de cette 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football opposera la Côte d’Ivoire, le pays organisateur à la Guinée-Bissau.



Vingt-quatre ( 24) équipes sont engagées dans cette compétition dont la finale est prévue le 11 février prochain.



L.Barro