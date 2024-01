Violation des droits humains : Human Rights épingle Macky Sall et son régime - adakar.com

Violation des droits humains : Human Rights épingle Macky Sall et son régime Publié le samedi 13 janvier 2024

L'ONG Human Rights Watch (HRW) vient de publier la présente édition de son rapport annuel sur les conditions des droits humains dans le monde entier. Plus de cent pays, dont le Sénégal y sont ainsi étudiés à travers divers prismes (droits des femmes, liberté d'expression, handicap...).



En 2023, les arrestations arbitraires de personnalités et de militants de l’opposition, le recours excessif à la force par les forces de sécurité, les restrictions injustifiées de l’espace civique et d’autres violations des droits humains se sont poursuivis au Sénégal, souligne le rapport parcouru par Pulse.



Le 28 juillet 2023, des gendarmes ont arrêté l’éminent leader de l’opposition Ousmane Sonko, dirigeant du parti politique Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF), pour incitation à l’insurrection et atteinte à la sûreté de l’État.



Usage excessif de la force



Lors de manifestations en mars, en mai et en juin, les forces de sécurité ont fait usage d’une force excessive pour assurer le maintien de l’ordre public. Le 16 mars, à Dakar, la capitale du Sénégal, la police a utilisé des gaz lacrymogènes sur des manifestants soutenant le chef de l’opposition Ousmane Sonko avant un procès dans lequel il était accusé de diffamation.