CAN 2024: cinq jeunes talents prêts à briller en Côte d'Ivoire Publié le samedi 13 janvier 2024 | RFI

© Autre presse par DR

CAN 2024: cinq jeunes talents prêts à briller en Côte d`Ivoire

Le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des nations 2024 démarre ce samedi 13 janvier et si de nombreux joueurs phares sont attendus avec leur sélection, les jeunes talents se pressent derrière eux pour s'imposer et briller lors de la compétition. Focus sur cinq jeunes qui pourraient marquer cette 34e CAN de leur empreinte.



Ez Abde, un Lionceau au milieu de la concurrence – Maroc

Abdessamad Ezzalzouli (22 ans), surnommé « Ez Abde », a été recruté par l'équipe réserve du FC Barcelone en août 2021 avant d'être promu en équipe première deux mois plus tard. Il n'est pas parvenu à s'imposer chez les Blaugrana, qui l'ont transféré au Real Betis cette saison, où il n'en finit plus de briller avec déjà cinq buts inscrits toutes compétitions confondues. Non-sélectionné par Vahid Halilhodžić pour la précédente CAN au Cameroun, il a participé au parcours historique du Maroc à la Coupe du monde 2022 et compte bien poursuivre sur cette lancée lors de cette CAN en Côte d'Ivoire. Capable d'occuper tous les postes en attaque, il aura fort à faire pour s'imposer au sein de l'attaque marocaine face à des cadres comme Hakim Ziyech (Galatasaray), Youssef En-Nesyri (Séville FC) ou encore Sofiane Boufal (Al-Rayyan SC). Il pourrait cependant s'avérer être un joker intéressant pour cette équipe du Maroc.



Lamine Camara, le goût de la victoire – Sénégal