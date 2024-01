Présidentielle au Sénégal: publication provisoire de la liste des 21 candidatures - adakar.com

Politique
Présidentielle au Sénégal: publication provisoire de la liste des 21 candidatures
Publié le samedi 13 janvier 2024 | RFI

© Autre presse par DR

Le siège du Conseil constitutionnel du Sénégal

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié une liste - encore provisoire - dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 janvier de 21 candidatures à la présidentielle du 25 février prochain. À noter, d’ores et déjà, que le principal opposant, Ousmane Sonko, n’y figure pas. La liste définitive devra être publiée avant le 20 janvier.



Avec notre correspondante à Dakar, Théa Ollivier



Parmi les 21 candidats qui ont été validés, après l’examen de toutes les pièces des dossiers, on peut compter, sans surprise, l’actuel Premier ministre, Amadou Ba qui est le candidat du camp présidentiel, ainsi que Idrissa Seck et Mahammed Boun Abdallah Dionne, deux anciens chefs de gouvernement, ou encore Aly Ngouille Ndiaye, ancien ministre de l’Agriculture et de l’Intérieur.



Du côté de l’opposition, l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, et Karim Wade, du parti démocratique sénégalais (PDS) ont tous les deux été validés, alors que leurs candidatures avaient été rejetées, lors du dernier scrutin de 2019.



Sonko, grand absent

Le grand absent de cette liste est Ousmane Sonko, figure de l’opposition qui était donné parmi les favoris. Emprisonné et condamné dans plusieurs affaires judiciaires, sa candidature a été jugée irrecevable pour ne pas avoir produit l’attestation confirmant le dépôt de la caution, à la Caisse des dépôts et de consignation.