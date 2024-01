CAN 2023 : la fête du football africain s’ouvre à 20h avec le duel Eléphants de Côte ‘Ivoire contre Djurtus de la Guinée-Bissau - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CAN 2023 : la fête du football africain s’ouvre à 20h avec le duel Eléphants de Côte ‘Ivoire contre Djurtus de la Guinée-Bissau Publié le samedi 13 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par DR

CAN 2023 : la fête du football africain s’ouvre à 20h avec le duel Eléphants de Côte ‘Ivoire contre Djurtus de la Guinée-Bissau

Tweet

Ce samedi 13 janvier 2024, sur le coup de 20h, s’ouvrira la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Le groupe A qui comprend la Côte d'Ivoire (pays hôte), la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau et le Nigeria est celui qui va ouvrir les hostilités. Les Éléphants vont croiser le fer à 20h contre les Djurtus de la Guinée-Bisseau.







Les Éléphants de Côte d'Ivoire jouent gros dans cette CAN qu'ils organisent. Les espoirs des Ivoiriens reposent sur le technicien français Jean-Louis et ses joueurs. Les premiers matchs du groupe seront cruciaux pour évaluer leurs capacités réelles. Lors du dernier rassemblement de novembre, les Eléphants se sont mis en confiance avant de débuter le tournoi. Ils se sont offert le scalpe des Seychelles (9-0) puis de la Gambie (0-2). L'équipe s'adosse sur un mélange d'expériences avec Serges Aurier, Max Gradel et aussi de jeunes talents comme Odilon Kossounou. Par contre, l'équipe devra se passer des services d'Eric Bailly et Wilfried Zaha, pas retenus dans le groupe.



La Côte d'Ivoire a 25 participations à la CAN. Ses meilleures performances étaient en 1992 et 2015 ou le pays a remporté la compétition.



Les favoris de ce groupe A sont la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Les deux pays se sont affrontés à six reprises lors de la CAN. La première fois en 1980, soldée par un nul 0-0. En 1990, le Nigeria avait pris le dessus (1-0), lors d'une nouvelle rencontre de phase de groupes. En 1994, une demi-finale épique s'est conclue par une victoire des Super Eagles aux tirs au but (2-2, 4 tab à 2). La Côte d'Ivoire a ensuite pris sa revanche en 2006 (victoire 1-0), de nouveau lors d'une demi-finale. En 2008, les Éléphants ont réitéré leur exploit avec un autre succès 1-0, cette fois en phase de groupes. Les quarts de finale de l'édition 2013 ont vu le Nigeria l'emporter 2-1 et décrocher le sacre par la suite.







Halima K.