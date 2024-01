SENEGAL-AFRIQUE-MIGRATION / Dakar abrite un atelier sur la contribution de la migration au développement les 17 et 18 janvier - adakar.com

News Société Article Société SENEGAL-AFRIQUE-MIGRATION / Dakar abrite un atelier sur la contribution de la migration au développement les 17 et 18 janvier Publié le vendredi 12 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

La Commission économique pour l’Afrique (CEA) annonce qu’elle compte organiser dans la capitale sénégalaise, à travers son bureau pour l’Afrique du Nord, un atelier sur la contribution de la migration au développement en Afrique les 17 et 18 janvier, informe un communiqué de cette structure onusienne.



La rencontre est organisée en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, dans le cadre du soutien de la CEA à la mise en œuvre du « Pacte mondial pour les Migrations en Afrique ». Elle intervient au terme d’une série d’ateliers et travaux de recherche menés en Afrique du Sud, en Côte d’Ivoire, au Mali, au Maroc, au Sénégal, au Zimbabwe, entre 2021 et 2023 », explique le communiqué.



Cet atelier permettra aussi « d’examiner l’expérience des pays qui ont participé au projet, promouvoir une meilleure utilisation de la contribution de la diaspora au développement des pays d’origine », renseignent les organisateurs.



Il va offrir aussi un cadre pour « partager les expériences et les meilleures pratiques africaines en vue d’optimiser la contribution des migrants au développement durable », souligne le texte.



La même source évoque également la nécessité pour les pays africains de « mieux comprendre et d’intégrer cette contribution de la migration dans leur développement ».



« Au cours des mois à venir, une nouvelle phase du programme sera lancée pour le Cameroun, les Comores, l’Egypte, le Ghana, le Lesotho et la Tunisie », annonce le document.