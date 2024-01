Côte d’Ivoire/Football : les boissons alcoolisées, les stupéfiants, les sifflets, les parapluies et plusieurs autres objets interdits sur les 6 stades de la CAN 2023 ( CAF) - adakar.com

Plusieurs objets dont les boissons alcoolisées, les sifflets, les stupéfiants, les parapluies, les parasols, les pointeurs lasers et de nombreux autres objets ont été interdits par la Confédération Africaine de Football ( CAF) sur les six stades qui abriteront la 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) en Côte d'Ivoire.



Selon un document de la CAF décrivant ces objets interdits sur les stades de cette compétition et consulté vendredi par Abidjan.net, l'on peut citer entre autres, les Mégaphones, les klaxons, les boîtes de conserve, les gobelets, les supports promotionnels et les substances corrosives ou inflammables.



Par ailleurs, le document apprend qu'il est également interdit dans les stades tout message discriminatoire à l'endroit d'un pays, d'une personne ou d'un groupe sur la base du sexe, de la race, de la couleur de la peau, de l'origine ethnique, nationale ou sociale, le handicap, la langue, la religion, l'opinion politique ou autre.



La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) de football débutera demain samedi 13 janvier 2024 en Côte d'lvoire.



Cette compétition, qui s'achèvera le 11 février prochain, se déroulera dans les villes d'Abidjan, Bouaké, Korhogo, San-Pédro et Yamoussoukro.

L.Barro