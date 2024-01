Le Sénégal "se dirige vers une présidentielle inclusive" malgré la barrière des parrainages - adakar.com

Le Sénégal "se dirige vers une présidentielle inclusive" malgré la barrière des parrainages Publié le vendredi 12 janvier 2024

Présidentielle au Sénégal: c`est parti pour la campagne des parrainages

Au Sénégal, le Conseil constitutionnel examine actuellement les candidatures en vue de l’élection présidentielle du 25 février prochain et pour laquelle 21 candidats sur 93 ont passé, mardi, l’étape cruciale des parrainages. Le président sortant Macky Sall a annoncé début juillet qu’il renonçait à briguer un troisième mandat. France 24 décrypte les enjeux du scrutin avec Maurice Soudieck Dione, professeur agrégé de science politique à l’université Gaston Berger de Saint-Louis.



La liste des candidats doit être finalisée d'ici le 20 janvier. Alors que le Conseil constitutionnel du Sénégal planche depuis plusieurs semaines sur les 93 dossiers déposés pour la présidentielle du 25 février, 21 candidats ont désormais passé, mardi 9 janvier, l’étape cruciale des parrainages. Parmi eux, l’actuel Premier ministre et candidat du parti au pouvoir Amadou Ba, l’ancien maire de Dakar Khalifa Sall, Karim Wade, fils de l’ancien président Abdoulaye Wade, ou encore l’ancien ministre et maire de Linguère Habib Sy.