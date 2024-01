Présidentielle 2024: “Les lacunes constatées lors des contrôles des parrainages doivent nous alerter davantage afin de faire face aux prochaines tentatives de détournement électoral“ (Coalition Diomaye Président) - adakar.com

Bassirou Diomaye Faye, responsable de “Pastef, les patriotes“

Nous exprimons notre profonde gratitude envers Dieu pour nous avoir permis de franchir cette étape du contrôle des parrainages, malgré des conditions qui remettent en question la transparence du processus électoral.



La coalition Diomaye Président, par la voix du candidat Bassirou Diomaye Faye, tient à exprimer sa reconnaissance au peuple sénégalais pour sa mobilisation exceptionnelle et pour avoir répondu massivement à l’appel du Président Ousmane Sonko à parrainer la fiche 111.

En seulement deux semaines, des millions de Sénégalais, tant sur le territoire national que dans la diaspora, ont apposé leur signature sur la fiche 111 afin de soutenir notre candidature.



Nous tenons également à adresser nos chaleureux remerciements aux collecteurs, à la coordination nationale des parrainages, à la commission électorale ainsi qu’à nos experts en technologies de l’information qui ont déployé des efforts inlassables, parfois sans dormir pendant plusieurs jours consécutifs, afin de présenter un dossier irréprochable. N’eussent été les traquenards du système de contrôle, notre coalition aurait validé ses parrainages dès le premier tour, compte tenu de la loyauté et de l’engagement de nos militants et sympathisants.



Enfin, la coalition exprime sa fierté et sa joie d’avoir le mandataire national Amadou BA au sein de son équipe. C’est un homme compétent, affable et extrêmement engagé. Nous lui adressons nos sincères remerciements pour sa contribution.



Chers concitoyens, cette étape des parrainages ne peut en aucun cas être considérée comme une finalité en soi. Les lacunes constatées lors des contrôles doivent nous alerter davantage afin de faire face aux prochaines tentatives de détournement électoral.



Pour l’instant, la bataille demeure pour la validation de la candidature du Président Ousmane SONKO, une exigence à la fois juridique, sociale, populaire et démocratique.



À cet égard, la coalition Diomaye Président invite tous les patriotes à se rassembler autour du Président Ousmane SONKO afin d’exiger sa candidature.



LA COALITION DIOMAYE PRESIDENT