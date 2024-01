Insécurité : un réseau de contrefaçon de billets en euros démantelé à Dakar - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Insécurité : un réseau de contrefaçon de billets en euros démantelé à Dakar Publié le vendredi 12 janvier 2024 | aDakar.com

© aDakar.com par BL

Saisie de faux billets de banque à Keur Massar

Dakar, le 8 juillet 2021 - Le gendarmes de la brigade de Keur Massar ont opéré une saisie de plus de 475 millions FCFA en faux billets de banque. Tweet

Al Ousseynou Niane, un commerçant mauritanien de 36 ans, Moussa Diouf, 41 ans, résidant aux Parcelles Assainies, et Mouhamed Diaw, 26 ans, habitant à Keur Massar, ont été appréhendés le 9 janvier vers 22 heures à Dakar par la Brigade de recherches (Br). Ils sont accusés d'association de malfaiteurs et de contrefaçon de billets de banque en cours légal, selon les informations rapportées par Libération.



L'opération de la gendarmerie a été déclenchée suite à des renseignements indiquant qu'Al Ousseynou Niane était venu de Mauritanie pour blanchir des billets noirs en coupures d'euros à Dakar, afin de les introduire sur le marché. Appréhendé, il a révélé être mandaté par un individu nommé Hamed, basé en France, et a mentionné sa collaboration avec Mansour Niang et Moussa Diouf.



Al Ousseynou Niane a confessé qu'il transportait initialement une contre-valeur de 3.000.000 d'euros, mais, par crainte d'une arrestation, il a décidé de ne venir à Dakar qu'avec 1.500.000 d'euros, somme qui a été saisie lors de l'opération.



Les suspects avaient choisi les Maristes comme lieu de rendez-vous pour blanchir les billets noirs. C'est à cet endroit qu'ils ont été appréhendés en flagrant délit par les gendarmes. L'enquête se poursuit pour démêler les ramifications de ce réseau de contrefaçon de billets en euros.



H.B