Football/ CAN 2023: CANAL+ annonce la diffusion de tous les matchs et une « expérience unique au cœur du pays hôte »
Publié le vendredi 12 janvier 2024

© aDakar.com par DR

Trophy Tour de la CAN TotalEnergies 2023 : une soirée VIP autour du trophée de la Coupe d’Afrique des Nations

Mercredi 27 Décembre 2023. Abidjan Tweet

Le groupe audiovisuel français Canal+, a annoncé, dans un communiqué transmis jeudi à Abidjan.net, le lancement d'une " chaîne événementielle totalement dédiée " à la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023 ( Canal + CAN).







" Du 14 décembre 2023 jusqu'au 11 février 2024, Canal + CAN vous invite à vivre une expérience unique au cœur du pays hôte et au plus près de la plus grande des compétitions africaines" , précise le communiqué.







De ce fait, le média français prévoit un " dispositif antenne exceptionnel " avec au programme l'intégralité de la compétition en direct et en HD, des documentaires et des magazines inédits, des émissions spéciales et de découvertes sans oublier l'humour.







Ainsi, depuis le 14 décembre dernier, apprend le document, Canal + diffuse dans ses programmes des documentaires inédits sur le parcours de la Côte d’Ivoire de 1992 à 2015 en Coupe d’Afrique des Nations et sur les autres équipes sélectionnées.







" Canal +CAN fait aussi la part belle à la Côte d'Ivoire à travers des émissions spéciales parcourant le pays, montrant son patrimoine géographique et culturel, à la rencontre de personnalités ivoiriennes et décryptant les opportunités et les coulisses d'un tel événement. L'humour sera également au rendez-vous avec l'équipe du parlement du rire", a ajouté le communiqué.







Par ailleurs, le média a des programmes comme " Trésors d'Ivoire " diffusé tous les mercredi soir à 20h30 GMT depuis le 20 décembre dernier, " En route pour la CAN " diffusé tous les jeudi à 20h30 GMT depuis le 21 décembre dernier, " la Coupe du parlement du rire", tous les dimanche à 19h45 GMT depuis le 17 décembre dernier et " Enquête d'Afrique: mission football en Côte d'Ivoire " diffusé le 18 décembre dernier à 20h30 GMT et une " expertise éditoriale unique ".







La 34ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN) se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 janvier au 11 février 2023.



Ce tournoi, la plus grande compétition du continent africain, sera disputé par 24 équipes nationales de football.



L.Barro