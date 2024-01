Clôture de la 50e édition des Assises de l’UPF : Amadou Ba rappelle aux profesionnels des médias leur rôle dans le maintien de la paix - adakar.com

Clôture de la 50e édition des Assises de l'UPF : Amadou Ba rappelle aux profesionnels des médias leur rôle dans le maintien de la paix Publié le vendredi 12 janvier 2024

© Jeune Afrique par DR

Sénégal-France : le Premier ministre Amadou Ba à Paris

Les travaux de la 50e édition des Assises de l’Union internationale de la presse francophone (UPF), tenue à Dakar ont pris fin ce jeudi 11 janvier. La cérémonie de clôture de cette édition, tenue du 9 au 11 janvier sous le thème “Médias, Paix, Sécurité”, a été présidée par le Premier ministre, Amadou Ba, en présence notamment du président de l’Union internationale de la Presse francophone (UPF), Madiambal Diagne.



Dans son allocution, le chef du gouvernement, a saisi l’occasion pour interpeller aux professionnels des médias leur rôle pour assurer la paix dans le monde.



« Vous autres journalistes de l’espace francophone, vous êtes interpellés quant à vos responsabilités dans l’édification d’une humanité en perpétuelle quête de justice et d’équité. Nous autres partisans de liberté démocratique et militants du monde épris de paix et de justice, nous nous interrogeons tous à ce propos selon une perspective différente. Vous les journalistes qui est des nôtres, vous êtes questionnés pendant toutes ses assises sur votre place et votre rôle dans un contexte qui a dégénéré, coûter des vies, et des biens, semer la désolation », a-t-il déclaré.



A ce propos, Amadou Ba a attiré l’attention des journalistes sur la désinformation, la manipulation et toutes les tentatives déloyales de contrôle de diffusion des informations sous forme de guerre. « Il est heureux de constater à quel point, vous êtes conscient de ce que votre apport peut être vital lorsque vous cherchez des réponses aux enjeux de la sécurité alimentaire ».



Il a aussi interpellé la presse à résister aux ennemies de la « vérité et de la connaissance des valeurs de l’humanisme surtout à l’ère de la digitalisation ou des panoplies d’informations qu’il décrit comme de l’intoxication tombent sur les réseaux sociaux ».



Le Premier ministre fait une lecture nuancée concernant les journalistes emprisonnés. « Ce qu’il faut c’est une justice indépendante, un code de presse consensuel et le respect des engagements réciproques. Le reste je ne peux pas me prononcer », a-t-il précisé.



S’agissant de la menace terroriste, Amadou Ba appelle les journalistes au sens aigu de responsabilité afin d’éviter les manipulations malsaines et la désinformation massive. Car, rappelle-t-il : « ce sont les médias qui construisent la paix ».