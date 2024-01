Le ministre de la Communication remet des décorations à des agents de son département - adakar.com

Me Moussa Bocar Thiam, porte-parole du Parti socialiste

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et de l’Économie numérique, Moussa Bocar Thiam, a remis, jeudi, des décorations aux différents ordres nationaux à des agents de son département pour »services rendus dans la haute fonction publique ».



»Ces décorations sanctionnent les services rendus dans la haute fonction publique et je vous en félicite et vous exhorte à une constance dans la détermination et dans l’engagement », a-t-il dit en s’adressant aux récipiendaires lors d’une cérémonie de présentation de vœux et de remise de décorations au nom du chef de l’Etat.



Les directeurs généraux relevant du ministère de la Communication dont celui de l’APS ont assisté à la rencontre.



Moussa Bocar Thiam a salué les changements ‘’importants et impactants’’ notés dans les différents secteurs de son département durant l’année écoulée grâce aux efforts du personnel. Il a dit toute sa »fierté » pour »l’excellent travail réalisé dans le secteur très dynamique’’ du numérique.



Le ministre a appelé à créer un climat social apaisé au sein des différentes directions de son département.



‘’Je tiens vraiment à rappeler et inciter les dirigeants à prêter une oreille attentive, une oreille toute spéciale, aux syndicats (…) », a-t-il déclaré.



Présentant les vœux au nom du personnel, la Secrétaire générale du ministère de la Communication, Fatou Bintou Ndiaye Fall, est revenue sur les différents projets et programmes mis en oeuvre durant l’année écoulée et a décliné les perspectives pour 2024.



Pour le journaliste Boubacar Kanté, chef du département »Supports papiers » à l’Agence de presse sénégalaise (APS), ces distinctions sont »une reconnaissance par la communauté nationale » des efforts et de l’engagement au quotidien, exprimant la gratitude des récipiendaires à l’endroit des pouvoirs publics.



‘’Encore plus que ces honneurs, c’est l’esprit du service public le plus important, il doit toujours prévaloir, comme une exhortation à toujours faire plus et mieux, au bénéfice du bien commun, richesse ultime à préserver’’, a déclaré Boubacar Kanté.



