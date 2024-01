Sénégal-Mauritanie / coopération : Sall et Ghazouani discutent des moyens de renforcer les relations bilatérales - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Sénégal-Mauritanie / coopération : Sall et Ghazouani discutent des moyens de renforcer les relations bilatérales Publié le vendredi 12 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par LM

La Mauritanie et le Sénégal signent plusieurs accords

Nouakchott, le 13 juillet 2021 - Le Sénégal et la Mauritanie ont signé 7 accords dans le cadre de la visite de travail et d`amitié du président Macky Sall à Nouakchott. Tweet

Le président Macky Sall et son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, ont passé en revue, jeudi, les moyens de renforcer et développer la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie, deux pays frontaliers, a-t-on appris de source médiatique.



Après un première tête-à-tête à l’aéroport de Nouakchott en début d’après-midi, les deux chefs d’Etat se sont retrouvés au palais présidentiel situé dans la capitale mauritanienne.



Les deux dirigeants ont ainsi passé en revue les moyens de renforcer et développer la coopération bilatérale, a notamment fait savoir l’Agence mauritanienne d’information (AMI).



Le président Macky Sall, qui a entamé une visite d’amitié et de travail ce jeudi en Mauritanie, doit regagner Dakar, vendredi, a annoncé la présidence sénégalaise.



AKS/OID