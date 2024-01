Bilan pré-Magal des sapeurs-pompiers : 361 victimes et 9 décès - adakar.com

© Autre presse par dr

Grand Magal: 15 décès dans des accidents de circulation ( Sapeurs-pompiers)

Après la Police, les sapeurs-pompiers ont procédé à un bilan d'étape du pré-Magal. Sur 94 interventions, ils ont recensé 361 victimes et enregistré 9 décès.



A la veille de la célébration du Grand Magal de Touba prévu demain lundi 4 septembre 2022, la Brigade nationale des Sapeurs-pompiers a fait un bilan d’étape de ses interventions sur les routes.



Selon le Colonel Ndaari Ndour, chargé de la communication de la BNSP, ils ont effectué 94 interventions ces derniers jours et enregistrés 361 victimes dans des accidents. À ce jour, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a dénombré 9 décès dans des accidents.



L'année dernière, à la veille du Magal, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers avait fait état de 151 accidents de la route ayant occasionné 20 morts et plus de 400 blessés.