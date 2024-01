CAN 2023 / Groupe C – El Hadj Diouf: « Le Cameroun, on le respecte, mais … » - adakar.com

Pour El Hadj Ousseynou Diouf, devant le Sénégal, le Cameroun devra encore attendre pour ce qui concerne la Coupe d’Afrique des Nations 2023.



Dans le même groupe C, les Lions de la Teranga et Lions indomptables von s’affronter pour certainement décider du leadership du groupe. Cependant El Hadji Diouf estime que les Lions de la Teranga sont à un cran au dessus, parce qu’ayant la meilleure équipe africaine.



« C’est un match de football et il restera ainsi pour toujours. C’est le Cameroun et on le respecte mais aujourd’hui je vous l’ai dit, les stars actuelles, la meilleure équipe d’Afrique en ce moment, c’est le Sénégal