CAN 2023 – El Hadj Diouf: « Le Sénégal est la meilleure équipe du moment »

© Autre presse par DR

El Hadj Diouf, ancien international de football sénégalais

Les Lions de la Teranga ont rejoint Yamoussoukro, ville emblématique de la Côte d’Ivoire, où il doivent loger pour la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec les autres équipes du Groupe C.



Mais pour l’ancien Lion de la Teranga, et double Ballon d’Or africain El Hadji Diouf, le Sénégal reste aujourd’hui encore la meilleure équipe du continent. « Le Sénégal est la meilleure équipe du moment », a déclaré El Hadji Diouf.



En Champions en titre, les Lions de la Teranga sont très attendus et cherchent à conserver le titre conquis il y a deux ans au Cameroun.



« Ce n’est pas une charge d’être attendu, je crois d’ailleurs que c’est une bonne pression. On a la meilleure équipe. On a les stars du moment et les joueurs qui prennent du plaisir sur un terrain et qui vont donner beaucoup de plaisir. Je crois que nous sommes là pour ça. On sait qu’on est l’équipe à battre mais avant de nous passer dessus il faut se réveiller très tôt », a déclaré El Hadj Diouf.