Armées : voici le classement 2023 des puissances militaires en Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Armées : voici le classement 2023 des puissances militaires en Afrique Publié le jeudi 11 janvier 2024 | aDakar.com

© Présidence par DR

59e fête nationale d`indépendance - L`Impressionnant défilé militaire

Dakar, le 4 avril 2019 - À l`occasion de la célébration de la fête nationale d`indépendance, l`Armée nationale a offert lors d`un défilé un spectacle impressionnant mettant en relief ses nouvelles acquisitions militaires. Tweet

Le dernier classement des puissances militaires en Afrique a été publié par le site américain spécialisé dans la défense Global Fire Power (GFP), indiquant les forces militaires les plus efficaces sur le continent. Dans ce nouveau classement, le Sénégal se positionne à la trentième place derrière le Mali et le Burkina Faso, pays ou les attaques terroristes ont été très récurrentes ces dernières années.



Ledit classement se base sur 60 critères, dont le nombre de militaires actifs, la force navale, la disponibilité du carburant pour les opérations militaires, le nombre d’avions de chasse, le budget consacré à la défense et la flexibilité logistique.



Le plafond de ce nouveau classement est l'égypte. Elle occupe mondialement la 14è place, avec 440 000 militaires actifs et de 480 000 réservistes, de 4 946 chars, 1 069 avions militaires et 245 navires et bâtiments de guerre. au second rang, se positionne l'Algérie, suivie par l’Afrique du Sud (33e au plan mondial), le Nigeria (36e), l’Ethiopie (49e), l’Angola (55e), le Maroc (61e), la RD Congo (72e), la Tunisie (73e). Le Soudan (75e à l’échelle mondiale) ferme le Top 10 africain (voir le classement complet ci-dessous).



Classement des puissances militaires africaines en 2023 :



1-Egypte (14è rang mondial)



2-Algérie (26è)



3-Afrique du Sud (33è)



4- Nigeria (36è)



5-Ethiopie (49è)



6- Angola (55è)



7- Maroc (61è)



8- RD Congo (72è)



9- Tunisie (73è)



10- Soudan (75è)



11-Libye (80è)



12-Ouganda (83è)



13-Kenya (87è)



14-Zambie (89è)



15-Tchad (97è)



16-Zimbabwe (98è)



17-Cameroun (100è)



18-Tanzanie (101è)



19-Côte d’Ivoire (105è)



20-Ghana (109è)



21-Mali (110è)



22-Mozambique (112è)



23-Erythrée (113è)



24-Soudan du Sud (116è)



25-Niger (119è)



26-Burkina Faso (121è)



27-République du Congo (122è)



28-Namibie (123è)



29-Botswana (124è)



30-Sénégal (125è)



31-Madagascar (130è)



32-Gabon (131è)



33-Mauritanie (132è)



34-Centrafrique (136è)



35-Sierra Leone (138è)



36-Libéria (141è)



37-Somalie (142è)



38-Bénin (144è)



HB