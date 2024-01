Covid-19 : près de 10 000 décès en décembre 2023, selon l’OMS - adakar.com

Covid-19 : près de 10 000 décès en décembre 2023, selon l'OMS Publié le jeudi 11 janvier 2024

Le chef de l'agence de santé des Nations Unies a déclaré que les rassemblements pendant les fêtes de fin d'année et la propagation du variant le plus important à l'échelle mondiale ont conduit à une augmentation de la transmission du Covid-19 le mois dernier.



Tedros Adhanom Ghebreyesus a déclaré que près de 10 000 décès avaient été signalés en décembre, tandis que les hospitalisations au cours du mois avaient bondi de 42% dans près de 50 pays – principalement en Europe et dans les Amériques – qui partageaient ces informations sur les tendances.