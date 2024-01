Parrainages: Six (6) mois de prison ferme pour le candidat déclaré Thierno Cissé qui avait produit une liste de faux députés devant la Commission de contrôle - adakar.com

Parrainages: Six (6) mois de prison ferme pour le candidat déclaré Thierno Cissé qui avait produit une liste de faux députés devant la Commission de contrôle Publié le jeudi 11 janvier 2024

Une peine de prison ferme a été prononcée contre celui qui s’était présenté au Conseil constitutionnel comme candidat déclaré et qui avait produit une liste de députés introuvables dans les régistres de l’Assemblée nationale comme signataires de son dossier de parrainage.



Le candidat déclaré Thierno Cissé, arrêté par la Division des investigations criminelles (DIC) sur instruction du Procureur de la République près le tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar, a comparu, ce jeudi 11 janvier 2023.



Devant le tribunal des flagrants délits de Dakar, le candidat Thierno Cissé a comparu pour les faits de confection de faux parrainages et de faux et usage de faux en écritures publiques.



À l’issue d’une procédure de flagrant délit, celui qui se rêvait de devenir président de la République, sans grande illusion d’y parvenir, a été déclaré coupable et verra le scrutin présidentielle du 25 février 2024 se dérouler depuis sa cellule de prison.



En effet, Thierno Cissé a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme. Le candidat déclaré a également écopé d’une amende de 100 000 frs qu’il devra payer au Trésor public.



Alors que la Commission de contrôle des parrainages poursuivait sa mission de vérifier les dossiers de parrainages des 93 candidats déclarés à la Présidentielle du 25 février 2024, il a été constaté que le candidat déclaré Thierno Cissé avait produit une liste de députés introuvables sur la liste des membres de l’Assemblée nationale.



C’est ainsi qu’il "a été mis à la disposition du Procureur de la République près le tribunal de grande instance Hors Classe de Dakar pour suspicion de fraude sur le parrainage, conformément aux dispositions des articles L.57, al. 8 et L.91 du Code électoral."



