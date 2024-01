Lutte contre le grand banditisme: presqu’un milliard de F Cfa en coupures d’euros saisis à Dakar - adakar.com

Lutte contre le grand banditisme: presqu'un milliard de F Cfa en coupures d'euros saisis à Dakar
Publié le jeudi 11 janvier 2024

La brigade de recherches de Dakar a procédé à la saisie d'une valeur de un million cinq cent mille euros (1.500 000 euros) ainsi que d'une bande de faussaires aux maristes, a-t-on appris de la gendarmerie nationale, ce jeudi 11 janvier 2024 via Twitter.



Les mis en cause au nombre de quatre, ont tenté de faire circuler ces billets de banques sur le marché sénégalais, mais on été rapidement intercepté par le flaire des autorités sécuritaires avant leur forfait.



Une enquête a été ouverte par la brigade afin de procéder à l'arrestation d'autres complices et démanteler ce réseau interlope.



HB