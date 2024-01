Trafic de drogue: un ressortissant chinois arrêté pour fabrication et trafic de méthamphétamine à Keur Momar Sarr - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Trafic de drogue: un ressortissant chinois arrêté pour fabrication et trafic de méthamphétamine à Keur Momar Sarr Publié le jeudi 11 janvier 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Interception d’une embarcation impliquée dans le trafic international de drogue par la Marine nationale

Tweet

Les autorités sénégalaises ont procédé à l'arrestation de Juan Zhichen, prétendument adjoint au chef des travaux à l'usine "Rex" située à Keur Momar Sarr, a-t-on appris.



L'homme d'origine chinoise a été appréhendé par la Division opérationnelle de l'Ocrtis pour des accusations de fabrication, détention et trafic de méthamphétamine en cristal.



L'interpellation de Juan Zhichen fait suite à la saisie de 30 grammes de méthamphétamine en cristal. Ces substances illicites avaient été confiées à un tiers par un ressortissant chinois établi à Keur Momar Sarr, dans le département de Louga. Le tiers devait livrer la marchandise à une Chinoise résidant à Centenaire, à Dakar, sans être informé de la nature exacte du contenu.



Suite à une alerte, la Division opérationnelle de l'Ocrtis a collaboré avec la Brigade de recherche spéciale de Louga pour mener des enquêtes. Les autorités ont finalement interpellé le fournisseur chinois à son domicile à Louga, où une perquisition a conduit à la découverte et à la saisie de 13 autres grammes du même produit, ainsi que de substances non identifiées. Un mini laboratoire de transformation a également été trouvé sur les lieux.



L'enquête se poursuit pour identifier d'éventuels complices et élucider l'étendue des activités criminelles liées à cette affaire.



HB