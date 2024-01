Transport: le Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar sera inauguré le 14 janvier - adakar.com

Transport: le Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar sera inauguré le 14 janvier
Publié le jeudi 11 janvier 2024

Le Conseil des ministres tenu ce mercredi 10 janvier 2024, présidé par le chef de l'État Macky Sall, a annoncé l'inauguration imminente du Bus Rapid Transit (BRT) à Dakar.



Cette initiative, prévue pour le 14 janvier 2024, promet de redéfinir le paysage des transports dans la capitale sénégalaise.



Le Chef de l'État a exhorté le Gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le succès de cet événement d'envergure. Il a souligné l'importance de l'implication active des villes de Guédiawaye et Dakar, des communes, ainsi que des populations polarisées, dans le bon déroulement des activités liées à l'inauguration du BRT.



Le Bus Rapid Transit, présenté comme un mode de transport innovant et écologique à 100% décarboné, est appelé à remodeler le cadre de vie de la capitale, offrant une alternative durable et efficace pour les déplacements urbains. L'inauguration de ce projet majeur constitue un jalon significatif dans la modernisation des infrastructures de transport à Dakar.



Cette annonce témoigne de l'engagement du gouvernement sénégalais à améliorer la qualité de vie des citoyens en favorisant des solutions de transport durables et innovantes. L'inauguration du BRT représente ainsi un pas important vers un avenir urbain plus efficace, écologique et accessible pour la population de Dakar.



