Macky Sall encourage la perpétuation du legs des figures nationales historiques Publié le jeudi 11 janvier 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence

Le Chef de l’État Macky SALL à la cérémonie commémorative du 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Le chef de l’Etat a encouragé, mercredi, en Conseil des ministres, ‘’la perpétuation du legs’’ des figures nationales historiques, a appris l’APS.



»Poursuivant sa communication, le chef de l’Etat a magnifié la tenue de la Semaine du Patrimoine de Cheikh Ahmadou Bamba et encouragé la perpétuation du legs de nos figures nationales historiques », rapporte le communiqué du Conseil des ministres.



La même source signale que »le président de la République a également insisté sur l’impératif de la sauvegarde des archives nationales, des sites et monuments historiques ; de la poursuite de la rédaction de l’histoire générale du Sénégal, un projet majeur qui doit accompagner la matérialisation du Sénégal Emergent à l’horizon 2035 ».



Macky Sall a indiqué, enfin, ‘’la nécessité d’un encadrement juridique adéquat de l’édification, de la labellisation, et de la gestion des Musées publics et privés qui doivent bénéficier, avec l’implication des personnes ressources, des collectivités territoriales et le développement du Mécénat, d’une politique de promotion soutenue, en vue de la connaissance de notre histoire et de la préservation de la Mémoire de la Nation ».



