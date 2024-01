Réapparition de la Covid-19 au Sénégal : 34 cas recensés depuis le début de l’année 2024 - adakar.com

Réapparition de la Covid-19 au Sénégal : 34 cas recensés depuis le début de l'année 2024 Publié le mercredi 10 janvier 2024

© Autre presse par DR

Coronavirus au Sénégal : Les cas graves en réanimation explosent

La Covid-19 après son hécatombe durant l'année 2020 qui a fait fléchir le monde entier à genou, marque toujours sa présence dans le monde, notamment en Afrique. Le Sénégal a enregistré en ce début d'année 2024, 34 cas de Covid-19, a renseigné le directeur de la Prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, renseigne e-média, ce mercredi 10 janvier 2024.



Bien que l'état d'urgence fut levé en 2023, par l'organisation mondiale de la santé,les sénégalais devront au pire des cas remettre les masques si les cas s'amplifient.

Selon Dr Mamadou Ndiaye face à cette constatation, souligne que les mesures préventives restent toujours d'actualité et qu'il est important de toujours les appliquer. Il appelle les Sénégalais au respect strict des gestes barrières, notamment le port du masque, le lavage régulier des mains, et la surveillance des cas pour contenir la propagation du virus. Il convient de rappeler que, la Covid-19 à causé des millions de morts dans le monde entier.



