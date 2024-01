Enseignement supérieur: le Pr Maimouna NDOUR MBAYE intègre l’académie française de médecine - adakar.com

Enseignement supérieur: le Pr Maimouna NDOUR MBAYE intègre l'académie française de médecine Publié le mercredi 10 janvier 2024

Enseignement supérieur: le Pr Maimouna NDOUR MBAYE intègre l`académie française de médecine

Le Professeur Maimouna NDOUR MBAYE, éminente spécialiste de la Médecine Interne et de la santé publique, a récemment été admise comme Membre Correspondant étranger à l’Académie française de Médecine. Elle est ainsi la première femme d’Afrique de l’Ouest à recevoir cet honneur et à siéger au sein de cette institution prestigieuse.



Le Pr NDOUR occupe actuellement le poste de Professeur titulaire de Médecine Interne à l’Université Cheikh Anta Diop au Sénégal. En plus de ses responsabilités académiques, elle est Chef de Service de Médecine Interne et Directrice du Centre national de diabétologie à Dakar.



Son expertise s’étend à la santé publique, avec une vaste expérience en Afrique et en Europe dans les domaines de la recherche, des bonnes pratiques cliniques, de la gestion du pied diabétique et d’autres complications des maladies métaboliques.



Outre son engagement académique, le Pr NDOUR est également la représentante régionale de Diabetic Foot International pour l’Afrique francophone, démontrant ainsi son implication significative dans le domaine de la santé à l’échelle internationale.



