Nations Unies : le Maroc élu président du Conseil des droits de l'Homme pour 2024 Publié le mercredi 10 janvier 2024

Nations Unies : le Maroc élu président du Conseil des droits de l`Homme pour 2024

Le Maroc a remporté l'élection à la présidence du Conseil des droits de l'Homme des Nations Unies pour l'année 2024, marquant une première dans l'histoire du Royaume. L'ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès des Nations Unies à Genève, Omar Zniber, a été élu lors d'une réunion tenue ce mercredi 10 janvier 2024. Sur les 47 membres du Conseil, le Maroc a obtenu le soutien de 30 pays, face à la candidature de l'Afrique du Sud, qui n'a recueilli que 17 votes.



Cette élection historique témoigne de la reconnaissance internationale de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en matière de protection et de promotion des droits de l'Homme, selon le ministère des Affaires étrangères marocain.



Le Royaume, reconnu pour sa contribution au sein du Conseil des droits de l'Homme, se réjouit de la confiance placée en lui par un grand nombre de pays de toutes les régions du monde. Cette élection est interprétée comme un signe fort en faveur de l'approche constructive et du leadership rassembleur du Maroc sur des questions cruciales telles que le dialogue interreligieux, la tolérance, la lutte contre la haine raciale, le droit à un environnement sain et durable, les droits des migrants, et l'impact des nouvelles technologies.



Le Royaume prévoit de rester fidèle à sa ligne de dialogue, de rassemblement et de consensus pendant sa présidence, continuant son engagement actif au renforcement et au rayonnement du Conseil des droits de l'Homme.



Cette élection est perçue comme une marque de confiance envers l'action extérieure du Maroc sous l'impulsion royale, affirmant sa crédibilité sur la scène internationale et dans le système multilatéral.



